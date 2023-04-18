"Уроженец Индии Томас Виджаян приехал в Приморский край в качестве туриста. Фотограф, много лет снимавший леопардов в Африке, узнал о существовании дальневосточных леопардов и долгое время мечтал совместить в одном кадре кошку с тропическими корнями и знаменитые русские снежные "барханы", — говорится в сообщении.

Чтобы сделать этот снимок, Виджаян прибыл в Приморский край и прошел испытание суровой дальневосточной зимой. Ему удалось сделать фотографию высокого качества, так что видно каждый отдельный волос на шкуре редкого хищника.

Снимок с дальневосточным леопардом был опубликован в социальных сетях фотографа. На него подписаны миллионы людей, и новая работа вызвала положительную реакцию.

"Дикая природа без дикой природы — это просто декорации. Обратите внимание на пейзаж вокруг леопарда! Я считаю, что он тоже сам по себе представляет ценность на снимке. Долгие годы упорной работы и планирования сделали эту фотографию возможной. Запечатлеть дальневосточного леопарда на снегу было моей мечтой", — сказал сам фотограф.

Дальневосточный леопард — самая редкая из крупных хищных кошек на планете, занесен в Красную книгу. Эти животные обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащим с Россией. В России большая часть популяции живет на территории нацпарка "Земля леопарда".