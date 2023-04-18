"Двое с половиной суток и 2 819 км позади, медвежата доставлены в центр", — говорится в сообщении.

По данным Госохотдепартамента Тюменской области, медвежата Ермак, Тайга и Лайма пройдут в центре реабилитацию и адаптацию к жизни в естественной среде, а затем будут выпущены на волю.

Ранее сообщалось, что 11 апреля в километре от села Дубровное в Вагайском районе на свалке были найдены три голодных медвежонка. Медведицы с ними рядом не было.

Специалисты предполагают, что она могла погибнуть. Малышей временно поселили в стайку, кормили из бутылочки молоком, принесенным с фермы.