Он рассказал, что порядка 60% путешествуют к месту отдыха на своих машинах.

«Остальные 40% выбирают железнодорожный и авиационный транспорт. Доля авиабилета в турпакете в зависимости от направления может достигать 40-70%. Так как и гостиницы подорожали на 9% в этом году по сравнению с прошлым годом, а некоторые отели, особенно категории 5*, на 20% и более, то в этой ситуации повышение цен на авиабилеты может сказаться на конечной стоимости туристического продукта», — сообщил вице-президент РСТ.

Горин уточнил, что в период повышенного спроса цены растут также из-за принципа динамического ценообразования.

Он добавил, что туроператоры стремятся рассматривать варианты групповых перевозок, специальных чартерных рейсов, чтобы путем создания пакетных предложений делать путешествия более доступными, поэтому организованные путешествия могут быть более интересны из-за чартерных рейсов, групповых перевозок и специальных цен на гостиницы.

Замглавы Минтранса Игорь Чалик в понедельник заявил, что цены на авиабилеты могут вырасти на 15-30% в 2023 году из-за того, что пока не одобрено выделение субсидий на перевозки в летнем сезоне. В прошлом году, по его словам, на эти цели было выделено 100 млрд рублей. По словам замглавы Росавиации Владимира Потешкина, отсутствие бюджетной поддержки в этом году уже привело к сокращению числа рейсов более чем на 10,6 тыс.