«Grand Chalet Altay – двухэтажный гостиничный комплекс с 55 номерами различных категорий, включая люксы и 19 шале площадью от 42 до 300 кв.м. Дизайн интерьера выполнен в стиле эко-минимализма с использованием мягких пастельных тонов и натурального дерева», — говорится в сообщении.

В отеле три ресторана и летний бар. Завтраки включены в проживание всех категорий номеров. К началу летнего сезона на территории курорта будут открыты пивной ресторан и новая главная гастрономическая точка Алтая – ресторан авторской кухни Сергея Тернова «Лес и река», где будут представлены блюда с акцентном на локальные и сезонные продукты.

«В мае на курорте откроется спа-центр площадью 2550 кв.м, на территории которого будут расположены: крытый двадцатиметровый бассейн, процедурные кабинеты, соляная комната, травяная парилка и пять парных», — добавили в пресс-службе.

Отель расположен в 45 минутах на машине от аэропорта Горно-Алтайска и 15 – от горнолыжного курорта Манжерок. Он построен на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ) «Бирюзовая Катунь» с развитой инфраструктурой для туристов за пределами отелей.