«Еще до пандемии Россия и КНР решили усовершенствовать соглашение о групповых безвизовых поездках между странами. Был подготовлен новый документ, в который внесен ряд изменений: увеличение срока безвизового пребывания с 15 до 21 дня, сокращение минимального состава туристических групп с пяти до трех человек и другие. Это соглашение со стороны России со всеми согласовано, и его отправили в Китай. Затем началась пандемия коронавируса, а после нее стороны приняли решение возобновить работу по согласованию нового документа», — рассказал он.

Как отметил Львов, после того, как новое соглашение будет готово, старое должно быть аннулировано.

«Новое соглашение позволит усовершенствовать туристический обмен между Россией и КНР, увеличить срок пребывания как россиян за рубежом, так и китайских гостей в России. Средняя продолжительность поездок китайских туристов в Москву и Санкт-Петербург составляет 7-8 дней, на Дальний Восток – 3-4 дня, на Байкал – до 10 дней. Обновленный документ расширит рамки возможностей для путешествий между странами», — добавил он.

При этом Львов подчеркнул, что в настоящее время турбизнес очень ждет запуска безвизовых групповых туристических поездок по действующему соглашению.

Минэкономразвития в конце февраля объявило о возобновлении действия соглашения о безвизовых групповых туристических поездках между Россией и КНР от 2000 года, приостановленного во время пандемии коронавируса. По нему организованные туристы в группах от пяти до 50 человек могут посещать соседнюю страну без получения визы и находиться там до 15 дней. Однако дата перезапуска безвизовых поездок между двумя странами до сих пор не определена.