"Идёт подготовка к старту речной навигации. Проверяют техоснащение судов (теплоходов и катера) и приводят в порядок причалы; готовят членов экипажей, проводя инструктажи по технике безопасности и оказанию медпомощи", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что на последнем этапе почистят и покрасят судна. Также в рамках подготовки проверяют двигатели и гребные винты, дефекацию корпусов кораблей; обновляют программное обеспечение контроля за движением судов и видеонаблюдения.

В пресс-службе министерства "Интерфаксу" уточнили, что запуск речного транспорта запланирован на 1-2 мая.