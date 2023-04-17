"В январе по распоряжению городского комитета имущественных отношений мы на праве оперативного управления получили это здание. Городские власти посчитали, что ГМП "Исаакиевский собор" имеет достаточно хороший опыт реставрации, ремонта и содержания памятников, поэтому, видимо, решили передать нам", — сказал Мудров во время пресс-тура, организованного "Интерфаксом".

При этом музей вернет в казну Петербурга полученное ранее здание на Большой Морской улице. Там планировали создать музей реставрации.

"Сейчас все наши планы переносятся сюда (во дворец Юсуповой — ИФ). Здесь будет культурно-музейное пространство, к конкретике придем позднее", — сказал директор "Исаакиевского собора".

Он отметил, что историческое здание сейчас в сложном состоянии, и его ждет масштабная реставрация. Необходимые работы определят после полного обследования здания.

Как уточнил начальник отдела реставрации и капитального ремонта ГМП Геннадий Полунин, в ближайшее время будет объявлен конкурс на обследование. Работы запланированы ориентировочно на 2023-2024 годы.

"Основные проблемы — это протечки кровли и состояние лицевого фасада здания. Сейчас идут работы по устранению аварийных мест фасада. На сегодняшний момент руками, можно сказать, демонтировано около 50 кг фрагментов лицевого фасада", — сказал Полунин.

Он добавил, что внимания специалистов требуют и инженерные сети, так как последний раз их ремонтировали в 1980-1990-е годы.

Вместе с тем во второй половине XX века проводили реставрацию живописи в декоре залов на втором этаже. Это в том числе позволило сохранить до наших дней исторические интерьеры.

Заместитель директора по научной работе ГМП Анна Голованова в свою очередь подчеркнула, что при реставрации специалисты будут руководствоваться архивными материалами. Им предстоит выявить и изучить необходимые документы и исторические чертежи.

Двухэтажный дом на Литейном проспекте принадлежал крупной благотворительнице Зинаиде Юсуповой. Здание с изысканными фасадами и роскошными интерьерами строили с 1852 по 1859 годы по проекту Людвига Бонштедта. К отделке привлекли выдающихся мастеров своего времени.

Общее художественное оформление было решено в стиле эклектика с уклоном в барокко и рококо. Во внутреннем декоре использованы натуральный мрамор, малахит, различные породы ценного дерева и позолота.

После смерти Юсуповой дворец перешел младшему сыну ее внучки — графу Феликсу Сумарокову-Эльстон (позднее — Юсупову), который в 1907 году передал основную часть помещения в аренду Театральному клубу при Союзе драматических и музыкальных писателей. Объединение размещалось там до своего закрытия в 1911 году.

В годы Первой мировой войны граф Юсупов разместил здесь лазарет для раненых солдат.

В 1917 году дом был национализирован, а во второй половине 1918 года здание передали Союзу архитектурно-строительных рабочих и переименовали во "Дворец строительных рабочих". Через несколько месяцев в здании открыли Польский дом просвещения имени Юлиана Мархлевского.

В 1940 году в бывший дворец переехал лекторий горкома партии, а в 1950 году новым владельцем стало Ленинградское отделение общества по распространению политических и научных знаний. С 1951-го и до января 2023 года здесь размещались различные общественные и коммерческие организации.