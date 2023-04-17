В сентябре 2022 года карты платежной системы "Мир" перестали приниматься в некоторых странах, в том числе в Турции, в связи с предупреждением OFAC, согласно которому финансовые институты не из США, заключая соглашения с российской Национальной системой платежных карт (НСПК), рискуют оказаться вовлеченными в действия по обходу американских санкций за счет расширения территории использования платежной системы "Мир" за пределами РФ.

"Мы выстроили систему шлюзов между нашими платежными системами для того, чтобы мы могли оплачивать. Не во всех странах это работает, но мы будем продолжать. Зависит не только от нас, но и от наших партнеров. Тем не менее, такие возможности будут появляться, в том числе мы с Турцией сейчас активно работаем", — сказала глава ЦБ.

"Но не перестаем настаивать и на том, чтобы карту "Мир" принимали", — отметила она.

По словам Набиуллиной, альтернативные варианты обсуждаются с каждой страной индивидуально. Среди них — предоплаченные карты или карты платёжных систем этих стран.

Ранее представители туриндустрии Турции предложили запустить для российских туристов систему депозитных карт, действующих во время отдыха в стране. Такую карту россияне смогли бы оплачивать рублями в России вместе с пакетом туроператора, а затем использовать ее для оплаты покупок и услуг, сообщала турецкая газета Sabah.

В настоящее время информация о странах, где принимаются карты "Мир", на сайте НСПК недоступна. По данным на начало сентября 2022 года карты "Мир" принимались в 11 странах: в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. В марте 2023 года НСПК сообщала о начале приема карт "Мир" в банкоматах на Кубе.