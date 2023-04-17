«До пандемии в 2019 число российских туристов составляло порядка 150-200 тыс., а иностранный турпоток превышал 120 тыс. Лидировали среди иностранцев китайские туристы. В этом году число российских туристов выросло на 50%, до 200-350 тыс., а иностранцев среди них было не более 2-4%», — говорится в сообщении.

В РСТ ожидают, что на следующий год в связи с открытием границ азиатских стран и постепенным возобновлением авиасообщения с Россией в Мурманскую область вновь поедут туристы из материкового Китая, Гонконга и Тайваня, Таиланда, Индии, Южной Кореи, Индонезии, Малайзии. В результате регион сможет превысить допандемийные показатели по турпотоку.