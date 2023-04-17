"Трамвай для города — это не просто транспортное средство, это символ, который ценят и любят все москвичи. Именно поэтому мы с удовольствием поддерживаем традицию проведения парадов ретротранспорта, где показываем уникальные исторические трамвайные вагоны. Ближайший парад трамваев пройдет в июле — в День московского транспорта", — сказал Ликсутов, слова которого привели в телеграм-канале столичного дептранса.

Как отметили в департаменте, в день проведения парада на центральных улицах жители столицы увидят уникальные ретровагоны, которые раньше ходили в Москве.