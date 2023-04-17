"С сегодняшнего дня открыта навигация для маломерных судов, а также движение по водным путям города для прогулочного и экскурсионного транспорта. С этого года за безопасностью на реках и каналах северной столицы будет следить круглосуточная патрульная служба — новое подразделение Агентства внешнего транспорта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ее распоряжении будет два судна. Патрулирование также будет вестись и в пешем порядке.

Кроме того, продолжится совместная межведомственная работа по профилактике административных правонарушений на водном транспорте. Для задержанных и изъятых судов будет функционировать специализированная круглосуточная стоянка для хранения.

Также в навигацию 2023 года будет проводиться контроль движения по рекам и каналам гребных безмоторных и маломерных судов, не подлежащих государственной регистрации.

В Петербурге действует 19 городских причалов общего пользования. В 2022 году навигационный период действовал с 18 апреля по 15 ноября.