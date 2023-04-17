Как следует из базы данных нижней палаты парламента, рассмотрение проекта федерального закона №217271-8 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (об особенностях расторжения договора о реализации туристического продукта в условиях частичной мобилизации) в первом чтении запланировано на 19 апреля. Речь в документе идет о том, что гражданин России в случае призыва на военную службу по мобилизации или заключении контракта о прохождении военной службы, если он ранее приобрел туристическую путевку, требовать расторжения договора в досудебном порядке и полного возврата средства.

«Законопроект, согласно которому мобилизованным и контрактникам, а также членам их семей предлагается возвращать полную стоимость туров и авиабилетов, был внесен в Госдуму еще в октябре прошлого года, его рассмотрение несколько раз откладывалось», — отметил Барзыкин.

Он напомнил, что в связи с объявленной с 21 сентября частичной мобилизацией туристы, пассажиры, а также члены их семей по независящим от них обстоятельствам оказались в ситуации, когда они, с одной стороны, не могли воспользоваться ранее оплаченными услугами по заключенным договорам о реализации турпродукта или авиарейса, а с другой – согласно действующему закону, не имели права претендовать на возврат полной стоимости услуг.

«Мы тогда же рассмотрели этот законопроект на площадке РСТ, обсудив его вместе с ведущими туроператорами. Выяснилось, что и в отсутствие закона они выполняют свою социальную миссию, полностью возвращают средства за неиспользованные туры самим мобилизованным и членам их семей, хотя ситуация форс-мажора возникла не по их вине. Проблем у туроператоров с возвратами не было. Авиакомпании и отели также возвращают средства», — подчеркнул вице-президент РСТ.

По словам эксперта, правительство поддержало законопроект, но в своем заключении указало на необходимость рассматривать призыв туриста, пассажира, членов их семей на военную службу по мобилизации либо заключение контракта о прохождении военной службы как обстоятельства непреодолимой силы по договору о реализации туристского продукта и договору воздушной перевозки пассажира. Правительство также считает необходимым указать источники финансирования расходов туроператора, понесенных в связи с расторжением договоров, в частности, включив в их число фонды персональной ответственности (ФПО), которые формируют туроператоры по выездному туризму.

Барзыкин подчеркнул, что для того, чтобы ФПО можно было использовать для этих целей, необходимо упростить процедуру изъятия средств из фондов.

«Важно отметить, что в заключении идет речь именно о мобилизованных, а не о призывниках срочной службы. Важно и что источником финансирования расходов по возврату средств за отмененные туры за рубеж может выступать ФПО. Это лишний раз доказывает функциональность и значимость этих фондов как инструмента решения проблемных ситуаций. Но процедуру изъятия средств из фондов необходимо максимально упростить», — сказал Барзыкин.

Как напоминают в РСТ, туроператоры по выездному туризму формируют фонды персональной ответственности, в которые направляют средства в объеме 1% от общей цены проданных туров за предыдущий год. Из этих фондов туристы могут получить возмещение при отмене туров в случае, когда туроператор не может исполнить свои обязательства по заключенным договорам о предоставлении услуг.