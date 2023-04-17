«С 1 января по 12 апреля Мальдивы приняли 592,6 тыс. туристов, это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В январе архипелаг посетили 172,5 тыс. туристов, в феврале – 177,9 тыс., в марте – 173,5 тыс. С 1 по 12 апреля в стране отдохнули 68,7 тыс. туристов», — пишет издание.

Как отмечает портал, турпоток за первые две недели апреля — на 10% выше, чем годом ранее и значительно превышает 42,3 тыс. туристов, посетивших Мальдивы в 2021 году.

«Россия продолжает лидировать по числу прибытий туристов на Мальдивы. С начала года страну посетили 71,98 тыс. россиян, доля в общем турпотоке составляет 12,1%», — пишет издание.

Согласно статистике, второе место заняла Индия, откуда приехали 62,4 тыс. туристов (доля 10,5%). Замыкает тройку лидеров Великобритания (58,58 тыс., доля 9,9%). В топ-5 также вошли Италия (50,57 тыс.) и Германия (44,79 тыс.).

В первую десятку по турпотоку на Мальдивы попали США (24,8 тыс.), Франция (23,64 тыс.), Китай (21,93 тыс.), Швейцария (14,89 тыс.) и Южная Корея (10,14 тыс.).

По данным министерства, ежедневно на Мальдивы прибывает в среднем 5,8 тыс. гостей, а средняя продолжительность отдыха составляет 8 дней.

В 2022 году Мальдивы посетили 1,67 млн иностранных туристов. В планах властей республики принимать 3,5 млн путешественников ежегодно к 2028 году.