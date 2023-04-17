"Для обеспечения безопасности людей, предотвращения происшествий на воде обращаю внимание судовладельцев и судоводителей на обязательное соблюдение требований правил пользования маломерными судами на водных объектах", — сказал Кувшинников.

С 20 апреля маломерные суда могут использоваться в западной и центральной части области: в Бабаевском, Белозерском, Вологодском, Грязовецком, Кадуйском, Междуреченском, Сокольском, Усть-Кубинском, Устюженском, Харовском, Чагодощенском округах, а также в Вашкинском, Вытегорском, Кирилловском, Череповецком, Шекснинском районах, в Вологде и Череповце.

С 24 апреля навигация откроется на востоке области: в Бабушкинском, Великоустюгском , Верховажском, Вожегодском, Кичменгско-Городецком, Нюксенском, Сямженском, Тарногском, Тотемском и Никольском округах.