Перевод птиц в закрытые помещения связан с вспышкой гриппа птиц, которая произошла в 4 км от зоопарка.

Как сообщают в зоопарке, в минувшие выходные он был закрыт для проведения профилактических мероприятий.

В вольерах с птицами предусмотрены дополнительные меры безопасности: дезинфекционные коврики и ограждение вольеров сверху специальным материалом, чтобы исключить контакт с внешним миром. Кроме того, сотрудники зоопарка перед входом к птицам должны надевать дополнительный слой спецодежды и обувь.

Еще одной профилактической мерой стало предупреждение посетителей о запрете кормления диких птиц, которые соседствуют с человеком, — голубей, чаек и ворон.

"В общем-то, на борьбе с неистребимой жаждой посетителей кого-то покормить нам и придется теперь сосредоточиться, так как основная угроза птичьего гриппа исходит как раз от таких летучих переносчиков заразы", — отметили в зоопарке.

В настоящее время зоопарк открыт, но для посещения закрыты "Дом тропических птиц" с крупными попугаями, трубкозубом, броненосцем и ленивцами, а также "Дом птиц" с фламинго, пеликанами и лебедями.

По данным Минсельхоза Калининградской области, очаг заболевания гриппом птиц был обнаружен 8 апреля в подсобном хозяйстве исправительной колонии №8, которая находится в черте Калининграда. В близлежащих зонах до 1 июня объявлен карантин и усилены меры профилактики.

На сайте регионального Минсельхоза отмечается, что Калининградский зоопарк "расположен недалеко от нового очага заболевания". Поэтому принято решение о безвыгульном содержании и вакцинации птиц, а также запрете на проведение массовых мероприятий.