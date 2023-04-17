"Модернизация портовой инфраструктуры даст дополнительный импульс социально-экономическому развитию региона: строительству дорог и жилья, развитию туризма, а также позволит нарастить объем поставок продовольствия и другого важного груза для местных жителей, что положительно отразится на качестве жизни людей в регионе", — сказал Гуров.

Морской порт в Петропавловске-Камчатском имеет важное стратегическое значение, подчеркнул руководитель "Ространсмодернизации".

"Он расположен в незамерзающей бухте вблизи Северного морского пути, имеет удобные якорные стоянки и места перевалки, в том числе, специализированные терминалы для обработки различных видов грузов", — пояснил Гуров.

Он уточнил, что завершить реконструкцию и ввести объект в эксплуатацию планируется в декабре 2024 года.

"В настоящее время начались основные строительно-монтажные работы в порту. В частности, ведутся работы на причалах NN9 и 10. Их модернизация повысит надежность и нормативную безопасность береговых сооружений", — отметил Гуров.

Обновление российских морских портов проходит в рамках национального проекта "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" и предполагает увеличение мощности крупнейших портов страны, в том числе, Дальневосточного бассейна.