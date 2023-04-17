"С 28 апреля по 17 сентября 2023 года на М-4 "Дон" вводится ограничение проезда грузовиков с разрешенной максимальной массой более 15 тонн. Оно будет действовать на участке от Горячего Ключа до Джубги с пятницы по воскресенье и в праздничные дни с 8:00 до 21:00 мск. В будни и ночное время проезд открыт для всех", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие меры позволят повысить безопасность на трассе в период курортного сезона.

В районе Горячего Ключа трасса М-4 проходит по горному и пересеченному рельефу. Около трети автомобилей в общем трафике составляют именно грузовики, из-за чего общий поток движется медленно.

В результате водители легковушек при любой возможности идут на обгон, в том числе на двух- и трехполосных участках дороги. Таким образом, растет риск ДТП, добавили в пресс-службе.