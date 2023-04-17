"Центр откроется 20 апреля в Доме-музее Г.В. Плеханова в Липецке. Теперь каждая городская экскурсия Центра развития культуры и туризма будет начинаться в этой точке", — говорится в сообщении.

В центре разместят стенды с фирменной полиграфией, а также сувениры бренда "Липецкая Земля". "А специалисты расскажут о достопримечательностях региона, составят маршрут путешествия или экскурсии, посоветуют, где лучше остановиться, где попробовать местные продукты и какой фестиваль посетить в предстоящие выходные", — добавили в облправительстве.