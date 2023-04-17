«Минэкономразвития достигло договоренности с ФАС об организации мониторинга на туристические услуги помимо того, что уже работает мониторинг цен на транспортные услуги. Сейчас мониторинг организован, но информация разрознена. Наша задача – собрать это в некую систему, которой мы могли бы доверять. Нам нужно выходить на одну методику», — сказал он журналистам по итогам совещания в координационном центре при правительстве по подготовке к летнему туристическому сезону.

Веригин пояснил, что в мониторинге будут также участвовать Минтранс и представители туристической отрасли.

«Возможно, мы выйдем с инициативой публикации некоего индикатора туристической доступности. Это основные договоренности, которые достигнуты», — добавил он.

По его словам, на совещании выступили представители популярных у туристов регионов.

«Дальше мы планируем наладить работу системно, чтобы мы понимали в режиме реального времени, где находятся какие туристические объекты, какие готовы, какие не готовы, чем нужно помочь субъектам. Также договорились, что будем переходить на цифровую платформу, в том числе для мониторинга туристического потока, транспортной доступности для населения, как они доставляются, с какими сложностями сталкиваются», — сообщил Веригин.