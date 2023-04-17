"Что касается внутренних перевозок, 81,9 млн мы планируем к перевозке пассажиров внутри страны", — сказал он.

В прошлом году, по данным Росавиации, пассажиропоток внутри РФ составил 77,7 млн человек. Таким образом, в 2023 году показатель может вырасти более чем на 5%.

Согласно ранее озвученному прогнозу Минтранса, совокупный пассажиропоток авиакомпаний РФ в этом году составит 101 млн человек, что на 6% больше показателя 2022 года. Итоговый объем перевозок может быть несколько скорректирован с учетом продления режима закрытия 11 аэропортов юга России, говорил глава ведомства Виталий Савельев.

Открытие хотя бы двух из южных аэропортов — Краснодара и Геленджика — "существенно повлияло бы на возможности полетов для россиян", заявил на совещании в понедельник замминистра транспорта Игорь Чалик.