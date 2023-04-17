Сезон, завершившийся в минувшие выходные, продлился 128 дней.

Несмотря на то, что эта зима оказалась бесснежной, за счет систем искусственного оснежения был обеспечен качественный снежный покров на трассах курорта, отмечается в сообщении.

Курорт "Архыз" открылся в декабре 2013 года. В туристических деревнях Романтик и Лунная Поляна работают более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, восемь канатных дорог, системы искусственного снегообразования. На территории работают более 100 отелей, баз отдыха и пансионатов.