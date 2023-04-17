"За 15-16 апреля на землях лесного фонда Московской области произошли возгорания на территории Виноградовского, Егорьевского, Истринского, Клинского, Луховицкого, Московского учебно-опытного, Ногинского и Ступинского лесничеств. Специалисты ликвидировали 14 пожаров", — приводятся в сообщении слова зампреда подмосковного правительства Георгия Филимонова.

Он отметил, что для тушения привлекалось 55 единиц техники и 117 человек личного состава лесопожарных служб. Общая площадь, пройденная огнем, составила 32,46 га. Пожары локализованы и ликвидированы в день обнаружения.

Ведомство напоминает, что нельзя поджигать сухую траву и лесную подстилку, бросать спички или окурки, оставлять материалы, пропитанные горючими веществами, а также использовать в лесу открытый огонь.