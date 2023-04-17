"В связи с ремонтом водовода на Эшкаконском гидроузле будет прекращена подача воды воды в некоторые районы Кисловодска и прилегающие поселки с 8:00 18 апреля до 4:00 19 апреля", — говорится в сообщении.

Ограничения затронут 53,9 тыс. абонентов, около 100 улиц, проспектов и переулков, два поселка (Луначарского и Новокисловодский), свыше 15-ти санаториев и социальных объектов. Ремонт будут проводить на водной магистрали диаметром 700 мм Эшкаконских ОСВ. На время отключения воды Предгорный "Межрайводоканал" (кисловодский филиал ГУП СК "Ставрополькрайводоканал") организует подвоз воды автоцистернами предприятия.