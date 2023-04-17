«Мы сейчас смотрим, как назначить дополнительные поезда «Ласточка» в сообщении Туапсе-Сочи-Имеретинка для того, чтобы увеличить пропускную способность по черноморскому побережью. Дополнительно смотрим, как ускорить поезда Адлер – Роза Хутор. Уже провели опытные поездки для того, чтобы ускориться с 40 минут до 30. Чтобы высвободить за счет оборота дополнительные поезда и использовать также на черноморском побережье», — сказал Пегов, выступая на совещании по подготовке к туристическому сезону.

Кроме того, по его словам, совместно с Республикой Абхазия прорабатывается возможность назначения поезда из Сочи до Гагр. «Гагры будут использоваться как хаб, можно будет оттуда разъезжаться по всей Абхазии, чтобы туристы наши могли посетить республику и получить за счет этого дополнительный номерной фонд на черноморском побережье», — отметил Пегов.