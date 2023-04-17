"Рада приветствовать вас на выставке "После импрессионизма", выставке важной для музея, выставке — послесловии, послевкусии. Выставке, которая касается одной из самых известных частей собрания ГМИИ, а также других музеев, которую довольно долго готовили", — сказала Лихачёва на пресс-показе в понедельник.

Она выразила надежду, что выставка вызовет широкий интерес публики. "Я надеюсь, что мы дадим возможность и специалистам, и более широкой публике посмотреть на творчество художников, начиная с середины 60-х годов XIX века, в необычном ракурсе, в новом интересном контексте", — сказала директор Пушкинского музея.

Заместитель директора Пушкинского музея Илья Доронченков сообщил, что проект появился после того, как стал невозможен совместный проект ГМИИ с Лондонской национальной галереей — выставка "После импрессионизма. Изобретение современного искусства", которая открылась в конце марта в столице Великобритании.

"В основе двух выставок лежит одна концептуальная рамка о том, что импрессионизм — это последнее художественное течение, которое строится на прямом наблюдении действительности и переносе её на холст. Следующие художественные течения уже, скорее, выражают внутренний мир человека и интерпретируют картину как самодостаточный объект, воздействующий на тебя, скорее, как музыкальное произведение, а не как литературное, как мы привыкли до эпохи реализма, в эпоху реализма", — сказал он

На выставке, открывающейся в Москве, представлено русское изобразительное искусство в период с 1860-х по 1910-е годы. Здесь собраны "не только первоклассные, но и небанальные вещи", чтобы освежить восприятие отечественного искусства, подчеркнул замдиректора ГМИИ.

"Мы показываем диалог наших художников с современными им по большей части французами, начиная с Василия Перова, учившегося в Париже в 1860-е годы, и заканчивая такими радикальными выводами из модернистской эстетики, как супрематизм, представленный Ольгой Розановой, заумь, представленный Малевичем, абстракции Кандинского, контррельефы Татлина, искусство Филонова и так далее. То есть это те выводы, которые были сделаны нами в диалоге с современным искусством мира", — сказал Доронченков.

Он выразил благодарность "за солидарность и дружбу" отечественным музеям — Третьяковской галерее, Русскому музею, Эрмитажу, а также "большому количеству региональных музей и частных коллекционеров из Москвы".

Открывающийся выставочный проект занимает все три этажа Галереи искусства стран Европы и Америки XIX-XX веков и демонстрирует разнообразие художественной жизни Европы и России во второй половине XIX — начале XX столетия. На выставке представлены работы Клода Моне, Огюста Ренуара, Поля Гогена, Винсента ван Гога, Анри Матисса, Пабло Пикассо, а также русских художников Ильи Репина, Валентина Серова, Михаила Ларионова, Наталии Гончаровой, Казимира Малевича и других.

Для посетителей выставка станет доступна с 18 апреля и будет открыта до 20 августа.