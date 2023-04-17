"Фестивалем ярких ароматов" откроем сезон цветов в Кисловодске. Мероприятие пройдет с 30 апреля по 2 мая на Курортном бульваре, где к этому времени расцветут знаменитые на всю Россию кисловодские ковровые клумбы", — приводятся в сообщении слова главы курорта Евгения Моисеева.

В программе фестиваля конкурс на лучший цветочный образ среди сотрудниц санаториев, показ дизайнерской этнической одежды "Цветочный театр", мастер-классы по созданию арт-композиций из живых цветов и авторских аксессуаров.

Центральным мероприятием станет акция "Цвет Победы на Курортном". В создании цветочной композиции, посвященной 9 мая, смогут принять участие все желающие. Для этого нужно будет принести с собой горшочные цветы.

Патриотическая акция состоится 1 мая в 14:00. Через час, в 15:00, начнётся конкурс на лучший цветочный образ "Весна Кисловодска".