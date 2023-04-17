"Во второй половине ночи и утром 18 апреля местами по Калмыкии ожидаются заморозки на поверхности почвы до -3 градусов и усиление юго-восточного ветра до 15-20 м/с", — говорится в сообщении управления.

Прогнозируется возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур, повреждением цветущих косточковых культур. Также прогнозируется возникновение происшествий, связанных с обрывами линий связи и электропередачи, валом деревьев, обрушением слабозакрепленных конструкций, повреждением кровли зданий, нарушением систем жизнеобеспечения населения. В понедельник в Калмыкии температура воздуха около 12 градусов тепла.