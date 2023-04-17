Фестиваль будет проходить с 16 по 18 июня.

"Его приуроченность ко Дню народных художественных промыслов отражена в насыщенной программе, включающей фестиваль мужских ремесел, фестиваль-конкурс по урало-сибирской росписи "Разживка", конкурс мастеров народного костюма "Троицкие смотрины", ремесленную ярмарку "Город мастеров"", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в программе "Слетья" примут участие гости из Тюмени, Новосибирска, Перми, Алтайского края, Омска и почти из всех районов области.

Празднование развернется на локациях музея-заповедника "Старина Сибирская" в Большеречье, на центральных улицах поселка, площади перед единственным в России сельским зоопарком, а также на поляне за рекой Большая.

"Уже традиционными элементами "Слетья" станут большие сибирские хороводы, концерт "Душа России", выступления гармонистов и частушечников, кулинарное шоу "Вкус культуры", множество творческих и интерактивных программ", — сообщается в пресс-релизе.

Новшеством этого года станут соревнования по этноиграм. Кроме этого, в течение трех дней здесь будет проходить областной пленэр с учащимися детских школ искусств и художниками.

"Это масшатбный мультиформатный культурно-познавательный проект, задача которого познакомить с традициями сибирской культуры в интерактивном формате. Фестиваль уже включен в национальный календарь событий федерального проекта "Время отдыхать в России", — приводятся в сообщении слова директора Государственного центра народного творчества Виктории Багринцевой.

В настоящее время в Большеречье ведется подготовительная работа к празднику. Во время фестиваля будет работать волонтерский корпус. Гости смогут разместиться в гостиницах, а также на специально оборудованных территориях в палатках.

Первый фестиваль "Слетье" проходил в Большеречье в июне прошлого года. За два дня его посетило около 10 тыс. человек.