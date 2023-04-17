Работы проводятся в рамках указа президента РФ "О праздновании 500-летия основания Новодевичьего монастыря (г. Москва)". Юбилей православной женской обители будут праздновать в 2024 году. В музее, основная экспозиция которого будет посвящена этому событию, будут храниться и выставляться ценные художественные и исторические памятники, включенные в Музейный фонд РФ, для чего здесь оборудуют фондохранилище, вспомогательные помещения для работы с коллекциями и помещения для проведения выставок и массовых культурно-просветительских мероприятий.

"Художественным проектом музея Новодевичьего монастыря предусмотрено его оснащение всем необходимым витринным и фондовым оборудованием. Здесь создадут все условия для изучения и показа коллекций, безопасного хранения музейных ценностей, защиты от разрушения, порчи или хищения", — отметил главный эксперт проекта Главгосэкспертизы России Павел Крутяков.

Экспозиционные залы на разных этажах свяжут винтовые лестницы, расположенные вокруг центральной двухсветной витрины. 1 тыс. 100 кв. метров займет фондохранилище, где разместят экспонаты из фондового отдела "Усадьба Измайлово" и Отдела древнерусской живописи — фотографии и графику, прориси, старопечатные и рукописные книги, фрески и другие ценные предметы.

Общая площадь четырехэтажного здания с подвалом превысит 10 тыс. кв. метров. Под экспозиционно-выставочное пространство отдадут 1 тыс. 700 кв. метров.