"По "Дальневосточному гектару" подано уже более 156 тыс. заявлений граждан. По Арктике ("Гектару Арктики" — ИФ) — более 8 тыс. заявлений", — сказала Катерова на круглом столе "Совершенствование законодательства РФ по вопросу льготного предоставления земельных участков" в Совете Федерации.

Она уточнила, что регионом-лидером по спросу на арктическую программу является Мурманская область.

Катерова подчеркнула, что наибольший спрос по данным участкам идет на индивидуальное жилищное строительство. При этом участник программы может выбрать любой вид разрешенного использования участка. Если на территории действует градрегламент, то необходимо руководствоваться его положениями.

Программа "Дальневосточный гектар" работает на Дальнем Востоке уже более шести лет — с 2016 года. С августа 2021 года она распространилась на территорию Арктической зоны РФ. В соответствии с программой все граждане России могут бесплатно получить до одного гектара земли в регионах Дальневосточного федерального округа. На участке разрешается построить дом, обустроить дачу, заниматься сельским хозяйством, бизнесом (производство пищевой и непищевой продукции, ремесла, оказание социальных услуг), организовать туристический проект.

Землю предоставляют в безвозмездное пользование на пять лет, затем ее можно оформить в собственность или аренду. Для этого необходимо подтвердить, что земля используется в соответствии с определенными критериями.

Бесплатный гектар в Арктике можно получить в шести регионах РФ: Архангельской и Мурманской областях, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, республиках Карелия и Коми.

Программа "Арктический гектар" реализуется по аналогии с "Дальневосточным гектаром", обе являются социальными инициативами правительства РФ. Они позволяют более активно вовлекать землю в хозяйственный оборот, развивать на ней фермерские хозяйства, туристические, этнографические и другие проекты.