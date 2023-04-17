Маленькую самку серого тюленя заметили на пляже Ласковый в Курортном районе Петербурга.

К моменту приезда спасателей малышка перебралась по льду подальше от людей. Когда она уснула, сооснователь Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев бесшумно подплыл к льдине в специальном костюме и поймал животное, осторожно накрыв сачком.

По оценке специалистов, самка сильно истощена — весит всего 13 кг. Ее доставили в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих в Репино.

"Ранее несколько лет подряд в Пасху к нам обязательно приплывал тюлень. Это стало своеобразной традицией Фонда. У нас даже появился специальный термин — "пасхальный тюлень", — цитирует пресс-служба Водоканала сооснователя Фонда друзей балтийской нерпы Елену Андриевскую.