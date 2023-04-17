"Генеральный подрядчик уже приступил к работам так называемого нулевого цикла. Идет подготовка основания, изготовление опалубки, армирование и заливка фундаментов", — сказал Бречалов.

Он уточнил, что работы этого цикла должны завершиться в мае.

Ранее сообщалось, что строительство аэровокзального комплекса ижевского аэропорта планируется завершить в 2024 году. Пропускная способность составит 440 пассажиров в час, он будет обслуживать и международные рейсы.

Отмечалось, что в будущем аэропорт также ждет реконструкция и строительство взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона и других объектов.

Минтранс и Минвостокразвития в конце 2021 года внесли предложение отложить реконструкцию аэропортов Ставрополя, Ижевска и Ярославля до 2025 года. Реконструкция предусмотрена комплексным планом модернизации инфраструктуры (КПМИ).