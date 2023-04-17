Полеты сначала будут осуществляться с частотой один раз в неделю, по субботам, а с 29 мая — два раза в неделю, по понедельникам и субботам. На рейс заявлен SSJ-100.

Согласно расписанию иркутского аэропорта, в настоящее время в Улан-Батор летает AeroMongolia на Embraer ERJ-145. Базирующаяся в Иркутске "ИрАэро" выполняет рейсы более чем в 70 городов России, а также в Азербайджан, Армению, Израиль, Казахстан, Китай, Турцию, Узбекистан. В парке перевозчика семь Superjet 100, один A319-100, а также Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 и один Bombardier CRJ-200.