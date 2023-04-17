"Наиболее значительные обрушения произошли на стенах здания, где находится наш Центр фрески", — сказал собеседник агентства.

Большие куски штукатурки отвалились от стены рядом с дорожкой для туристов. К счастью, никто из пешеходов не пострадал.

Сотрудники ГМЗ полагают, что причиной обрушения стала неудачная конструкция кровли.

"Около 8 лет назад в здании Центра фрески проводилась комплексная реставрация, но она, к великому сожалению, не затронула кровлю", — сказали в музее.

В ГМЗ надеются, что министерство культуры России уже в текущем году выделит средства на ремонт пострадавших стен.

Согласно летописным источникам, один из древнейших в стране монастырей был основан святым Антонием Римлянином на берегу реки Волхов в Великом Новгороде в 1106 году. В 2015 году в обители завершилась масштабная комплексная реставрация зданий Берегового и Западного корпусов (XVII-XIX века), где, в частности, находится единственный в РФ Центр фрески. В настоящий момент в монастыре реставрируется главный храм — Собор Рождества Богородицы (1117-1119 годы).