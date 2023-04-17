"Работы ведутся в поселках Ключи, Козыревск, Майское. В общей сложности на расчистке улиц и социально значимых объектов от выпавшего пепла задействовано более 50 человек, около 20 единиц инженерной техники", — говорится в сообщении.

В понедельник работу спасателей по ликвидации последствий пеплопада проверил начальник камчатского главка МЧС Игорь Михно.

"Объем работы большой, бороться с последствиями пеплопада в населенных пунктах предстоит еще не один день", — приводятся в сообщении слова Михно.

Сотрудники краевого спасательного ведомства КГКУ "ЦОД" из брандспойтов отмывают здания соцучреждений. Вместе со студентами Камчатского медицинского колледжа спасатели также проводят подворовые обходы, выясняя самочувствие селян, многие из которых надышались вулканическим пеплом.

Сильная фаза извержения вулкана Шивелуч началась в ночь на 11 апреля. К утру она достигла максимальной интенсивности, произошел пепловый выброс на высоту 20 км. В Усть-Камчатском, Мильковском и Быстринском районах Камчатки прошли пеплопады, наиболее сильные — в Усть-Камчатском районе. В ближайшем от Шивелуча населенном пункте — поселке Ключи — пеплопад был самый сильный за последние 60 лет.

Шивелуч продолжает извергаться, но уже в гораздо меньших масштабах.

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2500 м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского. Возраст исполина оценивается в 60-70 тыс. лет.