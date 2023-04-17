"Благоприятные погодные условия позволили приступить к ремонту дорожной сети Подмосковья, и работы по основной программе уже идут в 14 муниципалитетах на 20 участках дорог", — приводятся в сообщении слова главы ведомства Алексея Гержика.

Он отметил, что ремонт региональных дорог ведётся силами "Мосавтодора", привлечено 700 единиц техники.

"Все работы будут идти в установленном графике, техника готова к эксплуатации, в работе будут применяться асфальтобетонные смеси из отечественных дорожно-строительных материалов", — добавил Гержик.

Как сообщалось, в рамках "первой волны" планируется отремонтировать более 650 участков дорог протяжённостью свыше 1 тысячи км. Ремонт около 700 км на региональной сети проведут в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".