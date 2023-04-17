"По данным "Чукотского УГМС" с 21.00 (мест) 17.04.2023 до 21.00 (мест) 18.04.2023 прогнозируется на побережье Восточно-Сибирского моря ветер 15-20 м/с, порывами до 30 м/с, с низовой метелью", — говорится в сообщении.

Под действие циклона попадает городской округ Певек. Спасатели предупредили, что ветер может спровоцировать локальные чрезвычайные ситуации — нарушение работы систем ЖКХ и движения транспорта, обрушение слабо укрепленных конструкций.

Жителям Чукотки порекомендовали не покидать без особой надобности населенные пункты и не выходить на воду. Также людям посоветовали соблюдать требования пожарной безопасности, так как во время сильного ветра может осложниться пожароопасная обстановка.