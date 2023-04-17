"Из-за сухой погоды класс пожарной опасности на территории "Зигальги" повысился до четвёртого. В связи с этим, а также в связи с введением в Катав-Ивановском районе особого противопожарного режима национальный парк временно закрывается для посещения", — говорится в сообщении.

Запрет распространяется как на многодневные, так и на однодневные походы и экскурсии.

Как сообщалось, 6 апреля был введен временный запрет на длительные походы по территории нацпарка. Особый противопожарный режим был введен в Катав-Ивановском районе, где расположен нацпарк, 4 апреля после крупных лесных пожаров.

Национальный парк "Зигальга" был создан в 2020 году. Он стал четвертой особо охраняемой природной территорией (ООПТ) федерального значения в Челябинской области. Площадь нацпарка составляет 45 тыс. гектаров. Он расположен между Южно-Уральским заповедником, национальным парком "Зюраткуль" и природным парком Иремель в Башкирии.

В 2022 году здесь побывало 13,4 тыс. туристов, почти 80% посетителей отправлялись в однодневный поход протяженностью 9 км по маршруту село Тюлюк — гора Поперечная.