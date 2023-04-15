Отмечается, что ученые в субботу смогли благодаря улучшению метеоусловий увидеть вулкан впервые после произошедшего четыре дня назад извержения.

"По-видимому, произошел направленный взрыв на юго-восток. Большая часть постройки активного купола разрушена. Образовался громадный кратер диаметром более километра. В кратере наблюдается мощнейшая фумарольная деятельность, связанная с дегазацией", — приводятся в сообщении слова сотрудника вулканостанции в поселке Ключи Юрия Демянчука.

Пирокластические потоки, по его словам, прошли от вулкана на расстояние более 20 км.

"Шивелуч будет продолжать извергаться еще достаточно долго. И пепел будет находиться в атмосфере еще большой промежуток времени. Но основная фаза извержения завершена", — отметил директор института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

Сильная фаза извержения вулкана Шивелуч началась в ночь на 11 апреля. Видеонаблюдения за вулканом были затруднены из-за непогоды, однако по расчетам, высота пеплового облака составила 15-20 км. В Усть-Камчатском, Мильковском и Быстринском районах Камчатки прошли пеплопады, наиболее сильные — в Усть-Камчатском районе.

В ближайшем от Шивелуча населенном пункте — поселке Ключи — пеплопад был самый сильный за последние 60 лет. Из населенного пункта вывезли почти полторы тысячи кубометров пепла. Пеплопады прошли также в поселках Майском и Козыревск. Пепловое облако распространилось более чем на 500 км к северо-западу от Шивелуча.

Шивелуч — один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основных структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча — 2500 м. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района и 450 км от Петропавловска-Камчатского. Его возраст оценивается в 60-70 тыс. лет.