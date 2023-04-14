Аэропорт приостановил работу вечером пятницы из-за непогоды, об этом было объявлено в телеграм-канале воздушной гавани в 18:15 по местному времени. Ожидалось, что работа аэропорта возобновится после 21:00 (17:00мск).

По данным онлайн-табло, первым после перерыва, в 22:17, был принят самолет авиакомпании "Россия" из Абакана — с опозданием почти на 5 часов. В 22:20 также был отправлен самолет авиакомпании "КрасАвиа" до Омска. Кроме того, из аэропорта уже отправлено 4 самолета и принято еще 14.

Несмотря на это, согласно онлайн-табло, в настоящее время все еще задерживается вылет самолетов до Кемерова ("ЮВТ Аэро") ,Москвы ("Аэрофлот"), Хабаровска ("Аврора") и Тюмени ("Россия").

Как в свою очередь сообщалось в телеграм-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, на время задержки авиарейсов Красноярской транспортной прокуратурой в аэропорту был организован выездной прием граждан.