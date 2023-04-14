"Муниципальный флагманский проект "Сочи – курорт мечты" включает в себя два муниципальных приоритетных проекта – "Курортно-туристский кластер" и "Единая платформа сервисов для отдыхающих и туристов". Итогом должен стать конкурентоспособный комплексный турпродукт Большого Сочи", — говорится в сообщении.

Как уточняется, флагманский проект предусматривает модернизацию инженерной, транспортной, социальной, финансовой инфраструктуры и системы подготовки кадров города. В него предполагается включить производителей и поставщиков продуктов питания, мебели, оборудования, коммунальных и транспортных услуг, образовательные учреждения и научно-исследовательские институты.

"Базовые направления туристской деятельности условно разделены проектом на территориальные субкластеры. В каждом планируется реализовать наиболее перспективное для данной территории направление. В соответствии с программой развития турпродукта будет формироваться и портфель приоритетных инвестиционных проектов", — отмечается в сообщении.

Флагманским проектом "Сочи – курорт мечты" предусмотрена также разработка единой платформы сервисов для отдыхающих и внедрение механизмов индивидуализации предложения туристских продуктов и услуг. Возможно, сервис поможет отдыхающим заказывать различные услуги, в том числе, вертолет Сочи — Красная Поляна. Как считают власти, это сделает планирование отдыха на курорте более удобным и облегчит получение обратной связи о качестве сервиса.

"Все эти организационные решения в конечном итоге направлены на то, чтобы отдых в Сочи вне зависимости от места размещения, сезона, программы оставил у наших гостей исключительно положительные эмоции. Как результат, это будет способствовать повышению экономических показателей по всем направлениям отрасли. В целом флагманские проекты предусматривают создание условий для появления новых предприятий и реализации инвестиционных предложений, способствующих росту доходов городского бюджета исходя из зонирования территорий, предусмотренных Генпланом", – сообщила первый заместитель главы Сочи Светлана Калинина.

Пресс-служба добавляет, что наряду с "Сочи – курорт мечты" в Стратегию социально-экономического развития вошли еще четыре флагманских муниципальных проекта: "Сочи – город будущего", "Выбирай сочинское", "Долгосрочный план по развитию Сочинской агломерации" и "Развитие пространственных округов Сочи". В рамках третьего этапа работы над Стратегией, к которому разработчики уже приступили, будут предложены конкретные механизмы реализации каждого из них.

Как отмечается, Стратегию социально-экономического развития города-курорта Сочи до 2035 года планируется утвердить до сентября. В сентябре планируется принять и новый Генеральный план Сочи.