"По результатам сертификационной проверки Федерального агентства воздушного транспорта Российской Федерации (Росавиация) "Белавиа" получила Сертификат организации по техническому обслуживанию N285-23-019. Его наличие подтверждает соответствие деятельности авиакомпании требованиям Федеральных авиационных правил (ФАП-285), предъявляемых к организациям по техническому обслуживанию в Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Сообщается, что сертификат предоставляет "Белавиа" право выполнять разрешенный перечень работ по оперативному и периодическому техническому обслуживанию воздушных судов, зарегистрированных в РФ, а также по техническому обслуживанию отдельных категорий компонентов, устанавливаемых на данные самолеты.

"Белавиа" обладает широкими возможностями для технического обслуживания самолетов: в ее структуре есть отдельное специализированное подразделение — авиационно-техническая база", — подчеркнули в белорусской авиакомпании.

"За годы существования авиакомпании мы смогли собрать профессионалов высокого уровня, которые проводят техническое обслуживание различного уровня сложности: от оперативных работ до A-сheck, C-сheck и D-сheck. Получение данного сертификата — это очередное подтверждение профессионализма нашего инженерно-технического состава, высокого уровня работы авиационно-технической базы и новая ступень для деятельности "Белавиа" в целом. Наши сотрудники готовы проводить техническое обслуживание других компаний на самом высоком уровне, обеспечивая безопасность полетов", — прокомментировал генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец.