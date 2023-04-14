Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

УК РФ дополняется статьей 260.1. Составы уголовных преступлений, а также санкции устанавливаются по аналогии со статьей 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ). Максимальным наказанием по этой статье является лишение свободы на срок от 6 до 9 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

К уголовной ответственности за уничтожение, повреждение, добычу, сбор и оборот особо ценных растений и грибов можно будет привлечь только при совершении этого преступления с прямым умыслом, а не по неосторожности.