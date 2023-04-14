В этом году он посвящен 50-летию Музея космонавтики и ракетной техники имени Глушко, 35-летию Показательным стартам моделей ракет в Петропавловской крепости и 25-летию сборки МКС. Праздник пройдет на пяти площадках, вход на "космические площадки" по традиции в этот день будет свободным.

Почетным гостем праздника станет летчик-космонавт, Герой России Юрий Усачев.

В 11.00 Музей космонавтики и ракетной техники откроет двери для бесплатного посещения. Посетители смогут осмотреть основную экспозицию музею и сделать фотографию на фоне МКС.

На аллее около музея участники Научно-просветительского проекта "Поехали!" (руководитель Владимир Колпаков) предоставят возможность всем гостям праздника посмотреть на Солнце в телескопы, а в случае плохой погоды — рассмотреть ближайшие достопримечательности.

В конференц-холле Музея космонавтики и ракетной техники с 11.00 состоится награждение победителей VII регионального фестиваля-конкурса "Наследники Вселенной".

С 14.00 в этом же зале состоятся выступления специалистов летно-испытательного отдела Ракетно-космической корпорации "Энергия", которые поделятся своим опытом и расскажут о перспективных работах космической отрасли.

В 11.30 от Музея космонавтики и ракетной техники в Иоанновском равелине до Нарышкина бастиона торжественным маршем пройдет оркестр Военно-космической академии имени Можайского (дирижер — Глеб Семенов). Затем в 12.00 космонавт Усачев произведет полуденный выстрел из сигнального орудия Нарышкина бастиона, посвященный Дню космонавтики.

С полуденным выстрелом на берегу Кронверкского пролива у Никольских ворот взлетят в воздух первые модели ракет. В течение двух часов планируется запуск около 100 моделей, сделанных руками детей. Основной материал для постройки моделей ракет — бумага, которая позволяет сделать модели легкими, но достаточно прочными. Вес моделей — от 50 до 150 граммов.

В атриуме Комендантского дома будет организовано пространство, посвященное 25-летию начала сборки Международной космической станции. Здесь дети и взрослые смогут погрузиться в атмосферу творчества. В частности, интерактивные занятия для детей 4-15 лет позволят в игровой форме познакомиться с работой и бытом космонавтов на космической станции.

Самых юных участников ожидает встреча с известным популяризатором астрономии и космонавтики, директором детского клуба космонавтики Никитой Поповым.