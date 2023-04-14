Официально этот горнолыжный сезон на курорте стартовал 17 декабря прошлого года, а завершится спусти четыре месяца — 16 апреля 2023 года.

Как сообщалось, за горнолыжный сезон 2021/2022 годов "Архыз" принял рекордное число гостей — 616 тыс. человек, что на 9% выше показателей предыдущего сезона.

Курорт "Архыз" открылся в декабре 2013 года. В туристических деревнях Романтик и Лунная Поляна работают более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры. На курорте оборудованы 27 км горнолыжных трасс, 8 канатных дорог, системы искусственного снегообразования. На территории работают более 100 отелей, баз отдыха и пансионатов.