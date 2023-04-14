"Единственная дорога на Городище теперь перерезана. Добраться туда невозможно ни на машинах, ни пешком. Церковь Благовещения на Городище закрыта. Все экскурсии отменили, пока не спадет вода", — сказал собеседник.

Музейщики надеются, что Рюриково Городище станет вновь доступно для новгородцев и туристов после майских праздников.

Крепость, расположенная у истока реки Волхов из озера Ильмень и давшая начало Великому Новгороду, получила название по имени заложившего ее легендарного варяжского князя Рюрика. В древности Городище было резиденцией новгородских князей. В 1103 году там построили церковь Благовещения.