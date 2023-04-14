"Сейчас туризм – это одна из самых быстрорастущих отраслей экономики, поэтому важно определить и уточнить периметр отрасли, сфокусировать ресурсы на поддержке инвестиций в приоритетные сегменты, а также создать стимулы для легализации бизнеса. Ключевое решение здесь – создание доступного номерного фонда. Поддерживаем льготным финансированием строительство модульных и больших отелей, в ближайшее время будет объявлен конкурс на субсидии на модульные программы. Правительство уже выделило деньги и на 2023, и на 2024 год", — рассказал он, выступая на совместном расширенном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития.

Решетников добавил, что летом планируется провести отбор крупных проектов на строительство гостиниц по программе кредитования под ставку от 3 до 5%.

"Кроме того, мы сочетаем меры нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" и нацпроекта по поддержке МСП. По запросу Крыма и Краснодарского края вместе с депутатским корпусом готовим регулирование работы гостевых домов", — заключил министр.