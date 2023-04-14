"15 апреля состоится последний день катаний на склоне "Газпром Альпика", таким образом горнолыжный сезон 2022-2023 на Курорте Газпром официально завершится. До 28 апреля канатные дороги курорта, за исключением А/А1, осуществляющие подъем на плато Псехако, закроются на регламентные работы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что официальное открытие летнего сезона запланировано на 29 апреля.

Пресс-служба сообщает, что в уходящем горнолыжном сезоне на пике Альпики на высоте 2256 метров над уровнем моря открылась высокогорная детская школа.

"Запомнился гостям и парк развлечений "Псехако", где можно было попасть в настоящее царство льда и снега. В залах, полностью выстроенных из снега, взрослых и детей встречали герои русских народных сказок и былин: баба Яга, Илья Муромец, кот-ученый и другие персонажи. Специально для строительства ледяных фигур привезены тонны льда из Перми", — говорится в сообщении.

Также в парке работали тюбинг, катание на банане и хаски-центр.