"Тюлени часто выбираются на морской берег Куршской косы для отдыха или выведения потомства. Появившийся на свет белёк несколько дней проводит на пляже, пока не завершится процесс линьки, а мать регулярно выходит на берег, чтобы его покормить. Большую угрозу малышам представляют гуляющие по пляжу собаки", — сообщила пресс-служба учреждения.

В нацпарке запрещен свободный (без поводка) выгул собак, которые могут напасть на тюленей. Самим посетителям при встрече с тюленем необходимо помнить о простых правилах поведения — не нужно близко подходить, тем самым пугая дикое животное. Тем более, нельзя гладить и пытаться столкнуть тюленя в воду.

"Чтобы не навредить белькам — лучше сразу быстро уйти, иначе мать будет бояться выходить на берег. Если же вы стали свидетелями нападения на дикое животное людей или собак, по возможности, оберегайте его и сообщите дежурному по нацпарку", — отмечает пресс-служба.

Серые балтийские тюлени находятся под охраной и занесены в Красные книги России и Калининградской области.