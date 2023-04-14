"На высокий сезон — с мая по сентябрь 2023 года — число вагонов, задействованных в перевозках, увеличивается почти вдвое. В том числе до конца этого года мы приобретем 130 новых вагонов", — сообщили в службе.

В ГСЭ уточнили, что сейчас, в низкий для Крыма сезон — до конца апреля 2023 года — компания использует собственный парк из 432 вагонов, а также 162 арендованных вагона.

Ранее сообщалось, что "Гранд Сервис Экспресс" в 2022 году увеличила пассажироперевозки на крымском направлении на 85%.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" зарегистрирована в 2002 году, специализируется на перевозках в поездах повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва-Петербург.